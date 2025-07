Reifenvertrieb Seng dokumentiert Engagement für den Ausbau der Marke Davanti Tyres

Reifenvertrieb Seng ist in Deutschland exklusiver Vertriebspartner der Reifenmarke Davanti des britischen Reifengroßhändlers Oak Tyres. Auf der jüngsten Abenteuer & Allrad präsentierte das Unternehmen mit Sitz im hessischen Butzbach nun zwei seiner aktuellen Profile am Alcar-/Dotz4x4-Stand: der bereits vor mehreren Jahren eingeführte Terratoura A/T sowie den Terratoura M/T. Mit ihnen biete Davanti „zwei robuste Offroad-Profile, die sowohl für ambitionierte Freizeit-Offroader als auch für professionelle Anwender konzipiert sind“, unterstreicht dazu Reifenvertrieb Seng. Beide Reifen seien dabei „das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit unter realen Bedingungen“.

Link to: AT-Reifen im Test chancenlos gegen den „Cinturato All Season SF3“ Link to: AT-Reifen im Test chancenlos gegen den „Cinturato All Season SF3“