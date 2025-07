Truck-Symposium findet wieder im Vorfeld des Truck Grand Prix‘ am Nürburgring statt

Im Rahmen des Truck Grand Prix‘, der am übernächsten Wochenende auf dem Nürburgring stattfindet, veranstalten der ADAC Mittelrhein und der TÜV Rheinland wieder ihr sogenanntes Truck-Symposium, und dies bereits zum 18. Mal. Dabei beleuchten die Referenten in ihren Fachvorträgen etwa die praktischen Herausforderungen bei der Integration neuer Antriebsformen in den bestehenden Fuhrpark, auch werde die Attraktivität des Arbeitsplatzes im Fernverkehr diskutiert anhand des Themas „Sicheres Parken“. Diese fest etablierte Fachtagung findet seit 2006 statt und richtet sich in erster Linie an Spediteure und Transportunternehmer, aber auch an Verbände, Behörden sowie politische Entscheider. Das Truck-Symposium findet am Freitag, den 11. Juli, von 10 bis 14:30 Uhr im Bitburg Event-Center am Nürburgring statt. Im Anschluss sind alle Teilnehmer noch zu einer geselligen Zusammenkunft eingeladen. Die Veranstalter erwarten rund 120 Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden, Behörden, Politik und Medien.