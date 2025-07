Nexen Tire veröffentlicht Nachhaltigkeits-Report – ESG-Führerschaft

Nexen Tire hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2024/25 veröffentlicht und bekräftigt damit sein Engagement für eine transparente ESG-Berichterstattung nach internationalen Standards. Zum ersten Mal umfasst der Bericht konsolidierte Leistungskennzahlen aus zehn globalen Tochtergesellschaften, worin der aus Südkorea stammende Hersteller „einen bedeutenden Fortschritt im unternehmensweiten Nachhaltigkeits-Reporting“ sieht. „Die Transformation durch Elektrifizierung, KI und Nachhaltigkeit erfordert ESG-Führerschaft“, sagte CEO John Bosco (Hyeon Suk) Kim. „Unser Engagement für verantwortungsvolle Innovation und Transparenz wird unseren Weg in die Zukunft der nachhaltigen Mobilität leiten.“ Herunterladen können Sie den Report (in Englisch) hier .

