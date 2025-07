AZuR-Runderneuerungsgipfel stößt auf großes Interesse – Begleitende Ausstellung

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) freut sich über das große Interesse am zweiten für Mitte September geplanten Runderneuerungsgipfel. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei bereits die Hälfte der verfügbaren Teilnehmerplätze gebucht. „Die Zahl der Teilnehmenden ist limitiert, weshalb sich jeder, der dabei sein will, jetzt anmelden sollte“, betont Netzwerkkoordinatorin Christina Guth. Der AZuR-Runderneuerungsgipfel gilt als wichtiger Branchentreff für alle Akteure der Runderneuerung und Kreislaufwirtschaft. Das Programm, das seit Kurzem bekannt ist, bietet Fachvorträge, Diskussionen und eine exklusive Werksführung bei Krone Trailer. Der zweite AZuR-Runderneuerungsgipfel unter dem Motto „Mach deine Flotte grün!“ findet am 16. und 17. September 2025 bei Krone Trailer in Werlte statt. Für Unternehmen besteht überdies noch die Möglichkeit, als Aussteller an der Veranstaltung teilzunehmen.