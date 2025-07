Pirelli will mit Scorpion-Reifen „im Serienauftrag“ überzeugen

Geländetaugliche Fahrzeuge zählen zu den beständigsten Segmenten im Pkw-Bestand. Laut KBA liegt der Anteil ihrer Neuzulassungen seit 2022 stabil über elf Prozent; zuletzt in der Zeit von Januar bis Mai 2025 bei 11,2 Prozent. In diesem Marktumfeld setzen Hersteller auf bewährte Komponenten – besonders bei Reifen. „Geländetaugliche Fahrzeuge stellen heute höchste Ansprüche an ihre Bereifung – sie müssen nicht nur im Schlamm, Schotter oder Schnee überzeugen, sondern auch auf Asphalt leise, langlebig und belastbar sein“, ist man bei Pirelli überzeugt und bietet dazu ein entsprechendes Reifenportfolio. Diese besteht vornehmlich aus den etablierten Profilen Scorpion ATR mit 49 Homologationen und Scorpion All Terrain Plus mit 14 Homologationen, mit denen der Hersteller „ein breites Spektrum an Fahrzeug- und Einsatzprofilen abdecken“ könne.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen