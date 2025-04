Valerio de Martino meldet sich in der Reifenbranche zurück

Yokohama Europe hat einen neuen Chief Human Resources Officer, ICT, General & Institutional Affairs: Die mit dieser Position verbundenen Aufgaben im Unternehmen hat Anfang April Valerio de Martino übernommen. Damit meldet er sich in der Reifenbranche zurück nach einem zweijährigen Gastspiel in Diensten der auf Lösungen im Bereich Schienenverkehr spezialisierten italienischen Mermec-Gruppe. Zumal de Martino von 2007 an schon rund zehn Jahre für Pirelli gearbeitet und im Anschluss dann noch einmal sechs Jahr bzw. bis in Frühjahr 2023 hinein bei der aus Pirellis ehemaliger Nutzfahrzeugreifensparte hervorgegangenen Prometeon Tyre Group. Auf Adeel Tariq als bisheriger Personalverantwortlicher bei Yokohama Europe wartet nach eigenen Worten demnach „ein neues Abenteuer“.