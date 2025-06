Neuzulassungen EU-weit im Mai leicht im Plus – E-Autos mit hohen Anteilssteigerungen

Im Mai lagen die Neuzulassungszahlen EU-weit und in Deutschland leicht im Plus. Während der Herstellerverband ACEA hierzulande eine Zunahme von 1,2 Prozent verzeichnete, legte der gesamte EU-Markt um 1,6 Prozent zu. Dennoch liegt die Statistik für den bisherigen Jahresverlauf weiterhin im Minus, und zwar EU-weit mit 0,6 und in Deutschland mit 2,4 Prozent. Da die Neuzulassungen in dem Zeitraum in Deutschland bei Benzin und Diesel mit 26,1 bzw. 21,1 Prozent deutlich zurückgegangen waren, ist klar: Das Wachstum stammt weiterhin ausnahmslos aus dem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Wie die ACEA berichtet, lag das Zulassungsplus im Jahresverlauf bei batterieelektrisch angetriebenen Autos bei 43,2 Prozent, bei Plug-in-Hybriden bei 52,8 Prozent und bei Hybriden ohne Stecker bei 12,1 Prozent. Während die klassischen Antriebe im vergangenen Jahr noch einen Anteil von 56,3 Prozent an den Neuzulassungen in Deutschland einnahmen, nehmen in diesem Jahr bereits die alternativ angetriebenen Fahrzeuge diesen Anteil ein (56,4 Prozent).