Reifenplatzer sorgt für tödlichen Unfall

Bei einem Unfall auf der A8 am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr ist ein Lkw in Brand geraten. Wie das Polizeipräsidiums Augsburg mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing in Fahrtrichtung München. Im Bereich einer mobilen Baustelle platzte laut den Beamten ein Reifen bei dem Lastwagen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gespann, welches dann umkippte und Feuer fing. Der 59-jährige Mann starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Die Autobahn war in Richtung München ab der Anschlussstelle Augsburg-Ost stundenlang gesperrt.