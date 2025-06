Nicht entsorgte Batterien in Reifendruckkontrollsystem können Ursache für Brände sein

Das Team der Kurz Karkassenhandel GmbH weist eindringlich auf das Thema Batterien und Brände hin. Dass Autobatterien für schwer löschbare Brände verantwortlich sein könnten, wisse man ja seit den Autounfällen mit Elektroautos. Aber nicht nur in E-Fahrzeugen seien diese verbaut, sondern auch in Reifen. „Sowohl als separates RDKS am Ventil, als auch im Reifen verbaut, gelangen immer mehr Batterien bei uns auf dem Hof. Ein gefährlicher Trend“, heißt es bei Kurz. Denn häufig seien diese Batterien nicht sofort erkennbar, „sodass sie in den Schredder gelangen können und dort durch die mechanische Zerkleinerung so erhitzen, dass sie zu brennen anfangen“. Das Unternehmen appelliert deshalb: „Ihre Altreifen, sind unser Rohstoff. Deswegen gilt es, diese Gefahr so gut es geht auszuschließen. Bitte achten Sie genau darauf, dass alle Sie Batterien von oder aus den Reifen entfernen. Denn jeder, der in der Reifenbranche unterwegs ist, weiß: Wenn Reifen brennen, dann brennen sie.“