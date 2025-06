Avus Racing präsentiert eine neue Website

Die italienische Aluminiumrädermarke Avus Racing präsentiert seine neue Website. Die moderne Aufmachung soll die Leidenschaft für Design widerspiegeln. Sie wurde laut Unternehmensangaben so konzipiert, dass eine einfache und reibungslose Navigation ermöglicht wird. Nutzer könnten das komplette Felgenprogramm mühelos entdecken – übersichtlich nach Kategorie, Modell und Kompatibilität mit führenden Automobilherstellern gegliedert. Neben der Produktübersicht bietet die Website auch einen Einblick in die Unternehmensgeschichte und den Produktionsprozess. So soll anschaulich dargestellt werden, wie viel Know-how und Engagement Avus Racing in jede einzelne Felge investiert.