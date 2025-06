Pirelli will seine ESG-Werte an Händler und Endverbraucher vermitteln

Pirelli startet das „Sustainability Journey Program“. Mit dieser Initiative bindet das Unternehmen Verkaufsstellen in seine ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance) ein, um seine Werte über das Händlernetz direkt an die Endverbraucher zu vermitteln. Der Reifenhersteller unterstützt die Verkaufsstellen mit Schulungen und ermöglicht ihnen, seine neue, vom unabhängigen TÜV Süd validierte Zertifizierung zu erwerben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen