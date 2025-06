Hersteller Nexen schließt langfristigen RCB-Liefervertrag mit LD Carbon

Nexen Tire hat mit der LD Carbon Co. Ltd. – einem im Bereich Materialrecycling/Kreislaufwirtschaft aktiven Unternehmen – einen langfristigen Vertrag geschlossen, was die Belieferung des südkoreanischen Reifenherstellers mit aus Altreifen zurückgewonnenem Industrieruß RCB (Recycled Carbon Black) betrifft. Durch diese Partnerschaft soll die Nutzung nachhaltiger Materialien bei der Neureifenproduktion gefördert werden. Den Ersatz von erdölbasiertem Ruß durch recycelte Alternativen sieht Nexen als einen „strategischen Schritt, der die Produktleistung erhält und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit fördert“. Vor diesem Hintergrund hat der Anbieter die RCB-Verwendung eigenen Worten zufolge bereits schrittweise erhöht, aber nichtsdestoweniger will er mit der neuen Vereinbarung den Übergang zu umweltfreundlichen Rohstoffen weiter beschleunigen. Das sei ein weiterer Schritt, der das eigene Engagement in Sachen Environmental Social Governance (ESG) – also nachhaltiges Wirtschaften – und Nexens „proaktive Reaktion auf globale Umweltprobleme“ unterstreiche, erklärt John Bosco (Hyeon Suk) Kim, CEO des Reifenherstellers. „Wir werden die Umstellung auf umweltfreundliche Materialien weiter beschleunigen und ein Reifenherstellungssystem etablieren, das von der Produktion bis zur Entsorgung geringe Umweltauswirkungen hat“, verspricht er.