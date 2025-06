Pirelli wird exklusiver Reifenausrüster aller Formula-Regional-Rennserien

Pirelli wird ab dem kommenden Jahr als exklusiver Reifenausrüster aller FIA-zertifizierten Formula-Regional-Rennserien auftreten. Ab 2026 kommt in den Serien, die als Zwischenstufe zwischen der internationalen Formel 3 sowie der länderspezifischen Formel 4 angesiedelt ist, eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz, die daraufhin schrittweise eingeführt und mit ebenfalls neuen Reifen ausgestattet werden. Für diese wolle Pirelli einen neuen 15 Zoll großen Reifen entwickeln, der „eine höhere technische Spezifikation, mehr Spannung auf der Strecke und eine einheitliche Leistung in allen Meisterschaften bieten“ werde, so der Hersteller weiter. Im vergangenen Jahr fanden mehrere Regionalserien mit anderen Reifenausrüstern als Pirelli statt, so etwa in Amerika (Hankook), Japan (Dunlop) oder dem Mittleren Osten (Giti), wobei Pirelli bereits die Formula Regional European Championship (FRECA) und das Formula-Regional-Event im Rahmen des Macau Grand Prix‘ in China mit Reifen beliefert hatte.