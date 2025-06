Apollo Tyres stellt sein weltweites Marketingteam neu auf

Apollo Tyres hat sein weltweites Marketingteam neu strukturiert. Medienberichten zufolge habe Udyan Ghai – seit 2006 für den aus Indien stammenden Reifenhersteller tätig – die neue Funktion des Group Head, Marketing an der Spitze der Global Marketing Division übernommen. Ghai berichtet in seiner neuen Funktion, die seit Mai in London ansässig ist, an Chief Commercial Officer Benoit Rivallant. Die neue Division soll sich um die Produkt- und Markenstrategie sowie um Marketing Insights and Analytics und das Marketing für Geschäftspartner kümmern. Die Abteilung Corporate Communication werde von den aktuellen Veränderungen nicht betroffen sein.