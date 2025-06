Sølve Sundsbø aus Norwegen fotografiert Pirellis „The Cal“ 2026

Pirelli hat einen Fotografen für den Pirelli-Kalender 2026 ausgewählt: Sølve Sundsbø. Die Natur werde eine zentrale Rolle in der kommenden Ausgabe von „The Cal“ spielen, die derzeit in London fotografiert und im November in Prag vorgestellt wird. „Ich bin begeistert, Teil des Pirelli-Kalenders zu sein“, betonte der norwegische Fotograf; Sundsbø ergänzte: „Das ist ein Traum, den ich schon seit sehr langer Zeit habe, und ich fühle mich geehrt, in die Fußstapfen der großartigen Fotografen zu treten, die zuvor an diesem Projekt mitgewirkt haben. Mit dem Kalender 2026 möchte ich die Menschen in eine Welt entführen, die sie nicht erwarten – eine Welt voller Poesie, Sinnlichkeit und intimem Geheimnis. Er spiegelt meine tiefe Verbundenheit mit der Natur sowie meine Neugier, meine Faszination und meine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen wider. Ich freue mich darauf, dass alle sehen können, was ich geschaffen habe.“