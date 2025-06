Weltleitmesse: Shandong Linglong will Agri-Reifenkompetenz auf Agritechnica zeigen

Die alle zwei Jahre in Hannover stattfindende Agritechnica gilt als Weltleitmesse für Landtechnik. Wenn die Großveranstaltung am 9. November dieses Jahres das nächste Mal ihre Pforten für die Besucher öffnet, dann ist erstmals auch Shandong Linglong als Aussteller mit von der Partie. Neben bereits bekannten und etablierten Produkten will der Hersteller vor Ort auch zahlreiche neue Reifen präsentieren, die sich gezielt für Kunden aus dem Agrarsektor entwickelt wurden.

