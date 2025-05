Goodyear startet bei ETRC mit neuem Reifen aus 55 Prozent nachhaltiger Materialien

Am vergangenen Wochenende fand die zweite Runde der diesjährigen FIA European Truck Racing Championship (ETRC) statt. Bei dem Rennen auf dem Lausitzring präsentierte Namenssponsor und Ausrüster Goodyear hierzulande erstmals den neuen und zu 55 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehenden Rennreifen, der in der laufenden Saison und damit auch beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring Mitte Juli zum Einsatz kommt. Mit diesem „Schritt nach vorne“ wolle das Unternehmen „einen Meilenstein in seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation in dem an Hochleistung orientierten Motorsportumfeld“ setzen. Zu den nachhaltigen Materialien gehören etwa Silica aus Reisschalenasche und Ruß aus alternativen Rohstoffen.

