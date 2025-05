Bright präsentiert auf Autopromotec seine neue Montagemaschine Primex 8655

Auf der Autopromotec-Messe, die kommenden Mittwoch in Bologna beginnt, will Werkstattausrüster Bright seine neue Montagemaschine Primex 8655 vorstellen. Wie das Unternehmen mitteilt, das zur italienischen Nexion Group gehört, sei die Maschine Teil der Premium-Serie und auch für Pkw-/SUV-Reifen mit Durchmessern bis zu 30 Zoll geeignet; die Mindestreifengröße ist 15 Zoll. Weitere technische Details zur neuen Montagemaschine Primex 8655 will Bright auf der Autopromotec erläutern, wo das Unternehmen in Halle 19, Standnummer B20 zu finden sein wird. Primex ist im Markt für seine Auswuchtmaschinen bekannt, und Bright liefert außerdem Reifenheber.