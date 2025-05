Winkler veröffentlicht Neuauflage seines Katalogs „Leitungsteile und Verschraubungen“

Zum neuen Jahr hat Winkler sein Sortiment für den Werkstattbedarf deutlich vergrößert, was sich an der Neuauflage des Katalogs „Leitungsteile und Verschraubungen“ deutlich erkennen lässt. Nach rund fünf Jahren Wartezeit erscheint damit die dritte Auflage des Katalogs, der in Summe nun über 800 und damit 150 zusätzliche Seiten zählt. Zudem hat der in Stuttgart ansässige Nfz-Teilegroßhändler den Katalog neu strukturiert, sodass „die richtige Verschraubung schnell gefunden werden“ könne, heißt es dazu in einer Mitteilung. Es seien mit der Neuauflage wichtige Zubehörteile sowie ein umfangreicher technischer Anhang hinzugekommen, „der Fachwissen und Expertentipps für professionelle Anwender bereithält“. Die größten Neuerungen betreffen dabei den Bereich der Schlauchtechnik für Hydraulik; dieser sei deutlich ausgebaut sowie um ein Farbcodierungssystem für Pressarmaturen und konfektionierte Schlauchleitungen ergänzt worden. Die neu ergänzten QR-Codes auf den Kataloginnenseiten verlinkten außerdem direkt zur Onlineversion des Katalogs.