Bridgestone-Region EMEA verzeichnet Trendwende beim Ertrag

Die Kennzahlen Bridgestones für das erste Quartal entwickelten sich auf Konzernebene und in der Region EMEA durchaus unterschiedlich. Während das Gesamtunternehmen leichte Umsatz- und deutliche Ertragsrückgänge hinnehmen musste, woraus sich demnach auch eine um 0,8 Prozentpunkte rückläufige Marge ergibt, konnte der Hersteller in der Region EMEA, zu der auch der deutsche Markt zählt, mitunter deutliche Verbesserungen feiern. Zwar blieb die Umsatzentwicklung mit einem Plus von 2,1 Prozent eher schwach, dafür gelang den für die Region Verantwortlichen aber eine deutliche Ertragssteigerung, die sich in einer ebenfalls deutlich verbesserten Marge niederschlägt. Diese liegt zwar ‚nur‘ bei 4,4 Prozent. Angesichts einer Marge von 3,6 Prozent im gesamten Geschäftsjahr 2024 (2023: 2,8 Prozent) zeichnet sich hier allerdings eine Trendwende ab.

