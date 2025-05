Michelin führt neuen Autokranreifen X-Crane 2 mit erhöhtem Loadindex ein

Michelin führt seinen X-Crane 2 nun auch in der Dimension 445/95 R25 178F ein, nachdem der Reifen bereits seit dem vergangenen Sommer in 445/75 R22,5 erhältlich ist. Mit dieser Sortimentserweiterung könnten Kunden mit ihren Autokränen nun eine höhere Last schneller transportieren, betont der Hersteller dazu in einer Mitteilung. Der Vorgänger, der X-Crane +, hatte in der besagten 25-Zoll-Größe einen Load- und Speedindex von 174F, sodass der neue X-Crane 2 nun bis zu 800 Kilogramm mehr pro Reifen bzw. 1,6 Tonnen mehr pro Achse transportieren kann, so der Hersteller weiter. Außerdem biete der X-Crane 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger eine verbesserte Lauf- und Bremsleistung und Traktion sowie ein Plus an Sicherheit bei weniger Eigengewicht. Der neue Autokranreifen trägt eine M+S-Markierung und sei außerdem bereits „für zahlreiche Maschinen auf dem europäischen und dem amerikanischen Markt homologiert“.