Goodyear vollzieht in Fulda erst Kündigungsrunde, zwei weitere folgen

Nachdem mittlerweile klar ist, dass Ende September in Fulda im dortigen Goodyear-Pkw-Reifenwerk die Lichter ausgehen sollen, hat der Hersteller nun erstmals entsprechende Kündigungen ausgesprochen und per Ende April vollzogen: Von 376 Kündigungen berichtet die Fuldaer Zeitung. Insgesamt soll es noch zwei weitere Kündigungsrunden für die damit noch knapp 600 verbleibenden Mitarbeiter am Standort geben. Nach der Schließung des Werkes Ende September und der entsprechenden Kündigung der meisten verbleibenden Mitarbeiter sollen noch gut 30 bleiben und bis März 2026 mit dem Rückbau des Standorts betraut sein. Wie die Zeitung mitteilt, hätten unterdessen 99,9 Prozent der Belegschaft den Wechsel in eine Transfergesellschaft vollzogen. Diese soll die demnächst ehemaligen Mitarbeiter mit Qualifizierungen und Weiterbildungen begleiten und bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz helfen. Eine der Maßnahmen war eine Jobmesse im Februar.