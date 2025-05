Eagle-F1-Asymmetric-6-Reifen jetzt auch in den USA und Kanada erhältlich

Goodyear hat jetzt den bereits im Dezember 2021 präsentierten Eagle-F1-Asymmetric-6-Reifen jetzt auch in den USA und in Kanada eingeführt. Um die steigende Nachfrage auf dem nordamerikanischen SUV- und EV-Markt zu befriedigen, sei der UHP-Reifen jetzt in mehr als 100 Größen von 17 bis 23 Zoll erhältlich, wobei fast 90 Prozent der SKUs 18 Zoll oder größer sind, was dem Markttrend zu größeren Felgen entspricht. Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 passt auf eine breite Palette beliebter Fahrzeuge, darunter BMW M3/M4/X3/X4/X5/X6/X7, Audi A4/S4/A5/S5/A3/S3, Mercedes-C-Klasse, Porsche Macan/Boxster/Cayman und Cayenne sowie Tesla Model S.