Goodyear-Jobmesse in Fulda mit über 500 Teilnehmern

Bekanntlich schließt Goodyear im September sein Reifenwerk in Fulda mit zuletzt rund 1.050 Beschäftigten. Wie der Hersteller mitteilt, habe dazu kürzlich vor Ort eine Jobmesse stattgefunden, auf der über 500 Beschäftigte an zwei Tagen mit rund 30 Unternehmen der Region ins Gespräch gekommen seien. Goodyear sei sich „der Herausforderungen bewusst“, mit denen die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter konfrontiert seien, „und setzt sich aktiv dafür ein, ihnen in dieser Übergangsphase nach besten Kräften Unterstützung und Orientierung zu bieten“ und ihnen „so bestenfalls einen reibungslosen Übergang zu schaffen“, heißt es dazu weiter aus Fulda. Darüber hinaus biete Goodyear seinen Beschäftigten in Fulda die Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. „Diese unterstützt sie mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie bei der Integration in einen neuen Arbeitsplatz. Die Transfergesellschaft bietet den Mitarbeitenden zusätzliche Unterstützung und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.“