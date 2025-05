Apollo Tyres und Manchester United veranstalten Soccer School bei Koblenz

Vergangenen Sonnabend hat Apollo Tyres in Zusammenarbeit mit dem englischen Premier-League-Klub Manchester United über seine Reifenmarke Vredestein in Koblenz wieder eine Soccer School veranstaltet. Dabei sei es um „die Entwicklung junger Talente, die soziale Inklusion und gesellschaftliches Engagement“ gegangen. Dabei nahmen 32 sozial benachteiligte Kinder an exklusiven Coaching-Sessions mit offiziellen Trainern von Manchester United teil. Mit dabei war auch die Manchester-United-Legende Andy Cole. Die Veranstaltung, die auf dem Sportplatz des FC Horchheim stattfand, wurde gemeinsam mit dem regionalen Fußballverband Rheinland abgehalten.

