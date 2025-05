Ceat wächst deutlich beim Umsatz, nicht aber bei den Erträgen

Ceat blickt auf ein Geschäftsjahr mit einem merklichen Umsatzwachstum zurück. Wie der aus Indien stammende Reifenhersteller gestern berichtete, lag der Umsatz um Ende des bis einschließlich März laufenden Geschäftsjahres bei 132,35 Milliarden Rupien (1,36 Milliarden Euro), was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 10,6 Prozent entspricht. Indischen Medien zufolge sprach Managing Director und CEO Arnab Banerjee angesichts dieses Wachstums von einem „wichtigen Meilenstein“. Dazu hätten die Ersatzmärkte das gesamte Jahr über und die Erstausrüstungsmärkte im Schlussquartal „ein starkes Wachstum“ beigesteuert. Gleichzeitig gab der Überschuss von Ceat aber deutlich nach, und zwar um 25,8 Prozent auf jetzt 4,71 Milliarden Rupien (48,6 Millionen Euro). Daraus ergibt sich eine Nettomarge von nur noch 3,6 Prozent nach 5,3 Prozent im Vorjahr; die EBITDA-Marge gibt der Hersteller indes mit 11,3 Prozent an (Vorjahr: 14 Prozent).

