Der Wettbewerb unter den Verbundgruppen in Deutschland ist groß, genauso wie die von diesen angebotene Integrationsniveaus vielfältig sind. Fragt man Vertreter der Industrie nach der stabilsten Kooperation im Land, dann wird oftmals RTC Reifen-Team genannt. Warum ist das so? Im Gespräch mit Oliver Bahlau von Reifen Bahlau in Nossen – 1990 als Gründungsmitglieder von RTC mit von der Partie und heute noch aktiv dabei – haben wir uns auf die Suche nach den Gründen für diese Stabilität gemacht, und haben dabei einiges über die integrative Kraft von Homogenität erfahren.

