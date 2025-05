Continental rüstet Elektro-SUV Polestar 3 ab Werk mit SportContact 7 in 21 Zoll aus

Continental zählt zu den weltweit führenden Erstausrüstungslieferanten für E-Autos und bereift eigenen Angaben zufolge Modelle von 18 der 20 volumenstärksten Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge. Nun hat der deutsche Reifenhersteller auch die Erstausrüstungsfreigabe für den Elektro-SUV Polestar 3 für Reifen in 21 Zoll erhalten. Wie es dazu in einer Mitteilung aus Hannover heißt, überzeuge der seit Kurzem bei Polestar verbaute SportContact 7 von Continental „neben der hohen Fahrstabilität und dem exzellenten Grip auch durch seine hohe Energieeffizienz und leise Abrollgeräusche“. Der SportContact 7 für den Polestar 3 ist für Geschwindigkeiten von immerhin bis zu 270 km/h zugelassen, verfügt über eine XL-Kennung für erhöhte Tragfähigkeit und ist mit POL als Polestar-Erstausrüstungsvariante gekennzeichnet. Die verbauten Dimensionen sind: SportContact 7 POL, 265/45 R21 108W XL FR ContiSilent und SportContact 7 POL, 295/40 R21 111W XL FR, wobei das Akronym FR bekanntlich für Felgenrippe steht, also für die Gummilippe an der Reifenflanke zum Felgenschutz. Der Polestar 3 ist seit rund einem Jahr auf dem hiesigen Markt verfügbar.