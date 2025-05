Bestandsmarke von einer Million Reisemobilen in Deutschland geknackt

Laut dem Caravaning Industrieverband e.V. (CIVD) hat der Bestand an Reisemobilen in Deutschland im April erstmals die Marke von einer Million registrierten Fahrzeugen überschritten. Für die Interessenvertretung des industriellen Zweigs der deutschen Caravaningbranche ist das ein weiterer Beleg für die große gesellschaftliche Relevanz des mobilen Urlaubes bzw. für die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im Reiseverhalten deutscher Urlauber. „Reisemobile und Caravans ermöglichen eine flexible, selbstbestimmte Art des Reisens, die Naturerlebnis, Individualität und Erholung auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Der mobile Urlaub erfüllt damit zentrale Bedürfnisse moderner Reisender – und spiegelt die veränderten Erwartungen an Mobilität und Freizeit im aktuellen Zeitgeist wider“, so CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. Nach Angaben des Verbandes haben sich allein seit 2015 die Neuzulassungen von Reisemobilen pro Jahr in Deutschland mehr als verdoppelt, obwohl sich die Fahrzeuge nicht zuletzt durch ihre Langlebigkeit auszeichneten, viele von ihnen über Jahrzehnte im aktiven Bestand blieben und über mehrere Haltergenerationen hinweg genutzt würden. Womit im Übrigen dann auch ein entsprechender Reifenersatzbedarf einhergeht.