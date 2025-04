Continental versorgt die volumenstärksten Hersteller von E-Autos mit Reifen

Continental hat im Jahr 2024 weltweit 18 der 20 volumenstärksten Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge mit Reifen beliefert. Hierzu zählen Hersteller wie BYD, Geely, Volkswagen, NIO, Mercedes-Benz und Renault. In den drei Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), Nord-, Süd- und Zentralamerika (the Americas) und Asien-Pazifik (APAC) versorgt der Premiumreifenhersteller jeweils neun der zehn volumenstärksten Hersteller von E-Fahrzeugen mit Erstausrüstungsreifen. Laut dem deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA) wird heute bereits jeder fünfte weltweit verkaufte Pkw elektrisch angetrieben.

