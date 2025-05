„UN-4“ von Petlas verspricht kosteneffiziente Landwirtschafts-Performance

Mit dem „UN-4” genannte Profil bringt die Petlas Tire Corporation einen Reifen für kleinere Anhänger im landwirtschaftlichen Einsatz, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte auf den Markt. Er wurde demnach für Effizienz und Bodenschutz entwickelt, soll kostengünstig und haltbar sein sowie „vielseitige Leistung in unterschiedlichem Gelände“ bieten. Mit einer breiten Aufstandsfläche und dank eines optimierten Profildesigns reduziere der „UN-4“ die Bodenverdichtung und trage so höheren Erträgen bei. „Seine verstärkte Textilstruktur sorgt für lange Haltbarkeit und macht ihn zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Wahl für landwirtschaftliche Betriebe“, sagt der türkische Reifenhersteller über sein neues, in der Größe 10.0/75-15.3 verfügbares Produkt.