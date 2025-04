Werkstattausrüster Cemb kündigt zur Autopromotec Weltpremieren an

Zu den Branchenunternehmen, die vom 21. bis zum 24. Mai als Aussteller bei der Autopromotec in Bologna/Italien vertreten sein werden, zählt auch der Werkstattausrüster Cemb. Für die Messe kündigt das Unternehmen unter anderem eine Doppelweltpremiere an in Form zweier neuer Auswuchtmaschinen für Pkw-Räder, die demnach speziell für maximale Präzision und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurden. Besonderes Augenmerk soll in Bologna zudem auf die „2-HIT“-Serie des Anbieters gelegt werden, die dank Ausstattung mit einem patentierten System des Anbieters eine völlig neue Funktionsweise ermögliche: Die Erfassung der Raddaten erfolgt bei ihr demnach mittels Lasertechnologie, was als besonders praktisch, intuitiv und hocheffizient beschrieben wird. Außerdem wird es vor Ort Cembs „Move!“ zu sehen geben, wohinter sich eine Radauswuchtmaschine für den mobilen Einsatz verbirgt. „Kompakt, leicht und unglaublich vielseitig bietet sie die gleiche Spitzenleistung wie Spitzenmaschinen und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit in jeder Betriebssituation“, verspricht der Anbieter.