Line-up-Erweiterung für das Dezent KG vollzogen

Nachdem Alcar auf der vergangenen Tire Cologne das Fünfspeichenraddesign KG von Dezent präsentiert hat, das für Traglasten von bis zu 920 Kilogramm geeignet ist, bietet der Hersteller mittlerweile eine deutlich erweitertes Sortiment an. Dazu zählen vor allem die drei Farbgebungen Silber, Schwarz und Schwarz frontpoliert. Außerdem ist das Dezent KG mittlerweile auch in immerhin 14 Dimensionen von 17 bis 20 Zoll verfügbar, wobei nicht alle Größen auch in allen drei Farbgebungen erhältlich sind. Laut Alcar verleihe das einteilig gegossene Rad Fahrzeugen „die Extranote an Sportlichkeit“.