Landwirtschaftsreifengeschäft von Goodyear India steht auf dem Prüfstand

In einer Börsenmitteilung hat Goodyear India die Bombay Stock Exchange (BSE) wissen lassen, dass der Vorstand des Unternehmens eine Mitteilung des Mutterkonzerns Goodyear Tire & Rubber Co. aus den USA erhalten hat, wonach das Geschäft mit Landwirtschaftsreifen des indischen Ablegers auf den Prüfstand gestellt werden soll. Konkret heißt es, man wolle das Landwirtschaftsreifengeschäft von Goodyear India „überprüfen, um alle strategischen, operativen und finanziellen Möglichkeiten in diesem Bereich zu bewerten“. Anders bei dem deutschen Hersteller Continental, der das Aus bei Landwirtschaftsreifen bis Ende dieses Jahres bereits angekündigt hat, ist hinsichtlich eines möglichen Ergebnisses dieser Überprüfung freilich noch nichts Näheres bekannt. Wie es weiter in der besagten Börsenmitteilung heißt, könne „nicht garantiert werden, dass die strategische Überprüfung zur Durchführung einer Transaktion führt“. Erforderliche Bekanntmachungen und Offenlegungen würden gemäß den entsprechenden Berichtspflichten bei Bedarf jedoch erfolgen. Der US-Hersteller selbst hatte seine Aktivitäten bei Landwirtschaftsreifen – bis auf die in der asiatisch-pazifischen Region inklusive eben eines entsprechenden Werkes in Indien – schon vor langen Jahren aufgegeben bzw. an Titan International verkauft genauso wir jüngst sein Geschäft mit Off-The-Road-Reifen an Yokohama.