Service Value und F.A.Z.-Institut zeichnen Reifen- und -großhändler aus

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value hat in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut erneut Unternehmen verschiedenster Branchen anhand des von diesen gebotenen Serviceniveaus ausgezeichnet, darunter auch Reifenhändler und Reifengroßhändler. Die der Auszeichnung „Bester Service 2025“ zugrunde liegenden Daten aus zwei Jahren stammen dabei ausschließlich aus Internetquellen, die per KI ausgewertet und analysiert wurden. Zum Branchensieger unter den ausgezeichneten Reifengroßhändlern kürten Service Value und das F.A.Z.-Institut demnach den Gewe Reifen- und Rädergroßhandel. „Wir sind sehr stolz über das Ergebnis, denn es bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit und der konsequenten Umsetzung des Kundenserviceleitbildes unseres Unternehmens“, kommentierte dazu Gewe-Geschäftsführer Achim Becker. Eine Auszeichnung als „Sieger“ verdienten sich darüber hinaus noch Reifen Göggel sowie die Gewe-Schwester Interpneu. Bei den Reifenhändlern führen Service Value und das F.A.Z.-Institut indes immerhin fünf Unternehmen auf, die nunmehr bis April 2026 ein entsprechendes Siegel als Branchensieger bzw. Sieger führen dürfen. Den Benchmark setzte dabei Reifen24.de, gefolgt von Reifen Müller (Hammelburg), Reifendirekt.de (Delticom), Reifen Helm und Reifen.com.