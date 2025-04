Gute Hälfte der in Dormagen sichergestellten Räder an Eigner ausgegeben

Wie zuvor angekündigt, hat die Polizei Anfang April zwei weitere Ausgabetermine durchgeführt, bei der Autofahrer ihre bei Reifen Schemmel in Dormagen eingelagerten, von den Beamten im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts auf Diebstahl und Hehlerei aber beschlagnahmten Räder abholen konnten. Denn ein erster dafür anberaumter Termin war ein wenig chaotisch verlaufen, sodass nach Aufarbeiten dieser Aktion zum Stand Ende März rund 715 der etwa 1.500 beschlagnahmten Radsätze noch nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben waren. Mittlerweile sieht sie Sache aber anders aus. Laut Auskunft der Polizei sollen an allen drei durchgeführten Ausgabeterminen inzwischen insgesamt 833 Reifensätze ausgehändigt worden sein. „Es wird kein konkreter Folgetermin stattfinden, jedoch werden sukzessiv noch Reifensätze aus individuellen Gründen ausgegeben“, heißt es vonseiten der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreises Neuss, wo man sich zugleich „bei allen Betroffenen für das Verständnis und das gute Gelingen der Ausgabe“ bedankt.