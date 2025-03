Weitere Ausgabe bei Reifen Schemmel sichergestellter Reifen angekündigt

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei des Rhein-Kreis Neuss in einem möglichen Fall von Betrug, Diebstahl und Hehlerei von Pkw-Autoreifen in Dormagen waren vergangenen Woche Kunden, die bei dem betreffenden Betrieb Räder eingelagert hatten, aufgefordert worden, ihren Besitz vor Ort zu identifizieren und abzuholen. Das Ganze verlief dann allerdings wohl einigermaßen chaotisch, sodass laut der bei der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH erscheinenden Neuß-Grevenbroicher Zeitung, die von der Ausgabe bei Reifen Schemmel berichtet hat, letztlich nur rund 300 der 1.500 von den Ermittlern beschlagnahmten Rädersätze den Weg zurück zu ihrem rechtmäßigen Eigentümer fanden. Eigenen Worten zufolge hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss den ersten Ausgabetag aber zwischenzeitlich aufgearbeitet und will sie die noch nicht abgeholten Reifen bis zu den Osterferien an ihre Eigner herausgeben. „Hierzu werden diese jetzt ermittelt und in einem persönlichen Schreiben über einen extra für sie festgelegten, gegebenenfalls kurzfristigen, Termin informiert“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung dazu.