Eibach zeigt sein Programm auf den PS Days

Vom 27. bis 29. Juni 2025 öffnen die PS Days in Hannover ihre Tore . Das offizielle PS-Days-Fahrzeug ist mit den neuen SportlinePlus-Gewindefedern von Eibach , die eine stufenlose Tieferlegung von bis zu 30 Millimetern ermöglichen. Abgerundet wird das Fahrwerkssetup durch die Pro-Spacer-Spurverbreiterungen von Eibach von 15 Millimetern pro Achse – für maximale Performance und eine markante Optik. Eibach ist auch mit Pagid Racing mit eigenem Stand in Halle 026 (A24) vertreten.

