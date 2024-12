Neue Eibach-Gewindefedern bieten „einfache Integration und maximale Flexibilität“

Die Heinrich Eibach GmbH will mit ihren neuen Sportline-Plus-Gewindefedern eigenen Worten zufolge „neue Maßstäbe in der Fahrwerksoptimierung“ setzen. Wie es dazu vonseiten des Herstellers von Federungs- und Fahrwerkssystemen heißt, ermöglichten die neuen Gewindefedern eine stufenlose Anpassung der Fahrzeughöhe. Eibach dazu: „Ähnlich wie bei einem Gewindefahrwerk erlauben die Gewindefedern eine individuelle Höheneinstellung in einem vorgegebenen und geprüften Bereich. Das serienmäßige Dämpfersystem bleibt davon unberührt.“

