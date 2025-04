2DRV: WH34-Rad jetzt auch in Schwarz Kupfer poliert erhältlich

Das 2DRV-Rad WH34 ist ab sofort auch in Schwarz Kupfer poliert (SKP) erhältlich. Das Rad ist in Größen von 17 bis 21 Zoll sowie in den Lochkreisen 5/112 und 5/120 zu haben. Mit verschiedenen Einpresstiefen biete dieses Modell eine breite Kompatibilität für zahlreiche Fahrzeuge auf dem deutschen Markt, heißt es bei Wheelworld.