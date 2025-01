Die PS Days 2025 bieten mehr Platz für Community Cars

Die PS Days sind weit mehr als nur eine Messe – sie sind ein Event für die Community, welche die gemeinsame Liebe zum Auto zelebriert. Vom 27. bis 29. Juni 2025 wird das Messegelände in Hannover zum Treffpunkt für Autoliebhaber und Tuningfans aus ganz Europa. „Die Community Garage ist ein echtes Herzensthema für die PS Days und für uns. In den vergangenen Jahren wurden wir mit Bewerbungen überrannt. Es ist uns schwergefallen, guten Autos abzusagen, weil der Platz nicht gereicht hat“, sagt Guido Mack, Projektleiter der PS Days. Deshalb gibt es in diesem Jahr mehr Platz – und die Community Garage zieht um in die Halle 27 – die größte Halle auf dem Messegelände Hannover.

