Bridgestone will sichere Mobilität bei der Monderforschung unterstützen

Bridgestone gibt die Teilnahme am 40. Space Symposium, der größten Fachtagung der Vereinigten Staaten zum Thema Raumfahrt, bekannt. Die Veranstaltung findet von Montag, den 7. April, bis Donnerstag, den 10. April 2025 in Colorado Springs (USA) statt. Der Reifenhersteller wird dort am Gemeinschaftsstand der japanischen Raumfahrtindustrie ausstellen. Bridgestone zielt mit seinem Engagement auch darauf ab, seine Co-Creation-Initiativen voranzutreiben, indem die Herausforderungen und die Leidenschaft für Spitzenleistung in der Entwicklung von Mond-Rover-Reifen seit 2019 präsentiert werden. Das Unternehmen wird zwei Konzeptmodelle der zweiten Generation seiner Mond-Rover-Reifen vorstellen. Die Exponate unterstützten die Erweiterung des Netzwerks von Bridgestone in der Raumfahrtbranche und sollen die Grundlage für neue, gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Darüber hinaus erweitert Bridgestone seine Möglichkeiten für gemeinsame Entwicklungen in der Branche – wie beispielsweise durch die Kooperationsvereinbarung mit Astrobotic Technology, Inc. aus den USA im Jahr 2024, einem führenden Unternehmen in der Weltraumforschung und Technologieentwicklung. Auch in Zukunft werde Bridgestone seine Bemühungen fortsetzen, Reifen zu entwickeln, die ideal auf die Bedürfnisse eines bestimmten Kunden oder einer bestimmten Mission zugeschnitten sind. Damit unterstütze das Unternehmen in puncto Sicherheit und zuverlässigerer Mobilität bei der Erforschung des Mondes, heißt es beim Reifenhersteller.