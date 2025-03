„Eagle“-Produktserie Goodyears wird 45

In diesem Jahr feiert Goodyear nicht nur das 100-Jährige seiner Blimp genannte Luftschiffe, sondern auch das 45-jährige Bestehen seiner mit „Eagle“ bezeichneten Ultra-High-Performance- bzw. UHP-Produktserie. Nach zuvor nur vereinzelter Verwendung fiel 1980 die Entscheidung zum Einsatz dieses Namens auf den eigenen Hochleistungsreifen für Endverbraucher wie etwa bei der heutigen „Eagle-F1-SuperSport“-Reihe oder dem aktuellen „Eagle F1 Asymmetric 6“, ist nach wie vor aber auch auf Rennreifen des Herstellers zu finden. Mit dem damaligen Schritt sollte nicht zuletzt der Transfer von der Rennstrecke bzw. Goodyears Motorsport-Know-how hin zu Straßenreifen signalisiert werden. Der erste offizielle „Eagle“-Straßenreifen wurde 1981 für den US-Markt eingeführt, bald folgte das Modell „Eagle VR50“ und seither kamen immer mehr Profile mit diesem Namensbestandteil auf den Markt – inklusive einer Variante des „Eagle GT“, der an Doc Browns DMC-DeLorean-Zeitmaschine in dem Film „Zurück in die Zukunft“ zu sehen war.