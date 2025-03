GRI gewinnt Innovationspreis für Materialtransportreifen Ultimate Green XT

Der Spezialreifenersteller Global Rubber Industries (GRI) wurde auf der Messe ProMat 2025 in Chicago von dem internationalen Handelsverband MHI, der sich seit die Materialtransport-, Logistik- und Lieferkettenbranche vertritt, für die beste Innovation im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Ehrung gab es für den Materialtransportreifen Ultimate Green XT, der zu 93,5 Prozent aus nachhaltigen und biologisch erzeugten Materialien besteht. „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung, sondern ein Zeugnis für die Leidenschaft, Entschlossenheit und harte Arbeit des gesamten GRI-Teams“, so Barry Guildford, Global Commercial Director bei GRI. „Vom Konzept bis zur Realisierung verkörpert die Ultimate Green XT unsere Überzeugung, dass Nachhaltigkeit keine Option ist – sie ist eine Verantwortung. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, weiterhin Innovationen für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.“