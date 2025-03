Continental vermittelt Neuigkeiten zum Thema Lkw-Reifen und lädt zum Fußball

Im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und Italien hat der Reifenhersteller Continental eine Veranstaltung für seine deutschlandweiten Vergölst-Franchisepartner und -Außendienstmitarbeiter sowie Lkw-Flottenkunden organisiert. Insgesamt folgten knapp 70 Teilnehmende der Einladung nach Dortmund, um hier mehr zu den Analysen und Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit von Lkw-Reifen zu erfahren. Es wurden neue Technologien und Produkte vorgestellt, die speziell auf die Bedürfnisse der Franchisepartner sowie Lkw-Flottenkunden zugeschnitten sind. Und nach dem Input am Tag, erlebten die Gäste am Abend Emotionen pur beim Spiel Deutschland gegen Italien. Deutschland hat durch ein 3:3 (3:0) gegen Italien im Viertelfinalrückspiel die Finalrunde in der Nations League erreicht.