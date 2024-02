Barry Guildford: GRI mit neuem Verkaufs- und Marketingleiter am Start

Barry Guildford ist seit dem 1. März 2024 in Diensten von Global Rubber Industries. Seine Position: Head of Sales und Marketing Global. Guildford kennt sich in der Reifenbranche aus. Insgesamt arbeite der Brite über 20 Jahre bei Continental. Hier hatte der studierte Betriebswirtschaftler zuletzt die Position als Head of Region North East Europe & Head of Sales ContiTrade. Zuvor war er hier als Sales Director Truck Tyres EMEA und Head auf Marketing Truck Tyres EMEA unterwegs. Nicht ganz zwei Jahre machte er Station bei Pirelli Tyres als Business Development Manager. Sein Jugendtraum: Fußballstar werden. Er zog für ihn sogar nach Australien, spielte in einem Verein der australischen National Soccer League und spielte anschließend in Vietnam. Durch eine Verletzung musste er seinen Traum aber an den Nagel hängen. Barry Guildford lebt in Oslo.