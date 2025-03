Reifenbereich von Continental spart fast 200 Millionen Liter Wasser ein

Wasser ist die wichtigste Ressource allen Lebens. Daran erinnert seit 1992 am 22. März der Weltwassertag der Vereinten Nationen. Weltweit steigt der Wasserverbrauch stetig – vor allem für die Herstellung von Konsumgütern. Seit 2020 habe Continental den Wasserverbrauch pro Tonne Produkt an sämtlichen Standorten um mehr als zehn Prozent gesenkt. „Dies entspricht einer Einsparung von 197 Millionen Litern Wasser – genug, um 79 olympische Schwimmbecken zu füllen“, heißt es aus dem Unternehmen.

Link to: RDKS: TireCheck bietet Lösungen auch für den OTR-Bereich Link to: RDKS: TireCheck bietet Lösungen auch für den OTR-Bereich

Link to: Alcar bietet Notradset aus Stahl- oder Aluminium von 15 bis 17 Zoll an Link to: Alcar bietet Notradset aus Stahl- oder Aluminium von 15 bis 17 Zoll an