Pirelli will sein Corporate-E-Bike-Sharing-Projekt erweitern

2021 hat Pirelli ein Corporate-E-Bike-Sharing-Projekt ins Leben gerufen: Cycle Around. Zusammen mit dem Mobilitätsdienstleister UM Technologies (UMT) und Eigentümer der Marke Unicorn Mobility will der Reifenhersteller dort nun „die nächste Expansionsphase“ einleiten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Durch diese Zusammenarbeit entsteht ein erweitertes Mobilitätsangebot von UMT, das sowohl geografisch als auch inhaltlich ausgebaut wird. Neben einer größeren Reichweite umfasst das Angebot künftig auch vernetzte Fahrzeuge – von E-Bikes bis hin zu Microcars. So wollen die Partner den Bedürfnissen von Unternehmen, Beherbergungsbetrieben, Wohnanlagen und Studentenwohnheimen gerecht werden sowie der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen zu entsprechen“, heißt es dazu weiter.

