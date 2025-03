Continental: Vincent Charles löst Birgit Hiller als Leiter Unternehmenskommunikation ab

Vincent Charles (41) wird zum 1. Mai 2025 Leiter Unternehmenskommunikation bei Continental. Charles, bisher Leiter Media Relations und stellvertretender Kommunikationschef, löst damit Birgit Hiller (49) ab, die diese Position 2021 seit 2021 innehatte . Sie wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und zukünftig eine Führungsaufgabe in einer anderen Branche übernehmen. Die Übergabe der Kommunikationsleitung des DAX-40-Unternehmens erfolgt damit in einem gemeinsam gestalteten Prozess.

