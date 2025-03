Thomas Knirsch übernimmt Vertriebsverantwortung bei Goodyear in Österreich

Goodyear ernennt einen neuen Head of Sales Consumer Austria. Thomas Knirsch wird in seiner neuen Funktion die Leitung des österreichischen Consumer-Sales-Teams des Unternehmens verantworten und diese von Tassilo Rodlauer übernehmen, der Goodyear verlässt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

